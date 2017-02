Venezia, 22 feb. (askanews) - La rapida stipula delle convenzioni con il Ministero del Lavoro; l'assegnazione alle Regioni delle risorse ministeriali per il 2017 per il funzionamento dei centri per l'impiego; la rapida approvazione del piano di rafforzamento dei servizi e delle politiche del lavoro con il connesso trasferimento di ulteriori risorse alle Regioni per l'assunzione di personale aggiuntivo per i centri per l'impiego; l'individuazione di un Fondo per il finanziamento dal 2018 dei livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego. Sono questi - informa l'assessore alla formazione e al lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan - le priorità individuate dalle Regioni da presentare al Governo, in materia di servizi pubblici per l'impiego e di politiche attive per il lavoro. "Oggi a Roma si è riunita la IX Commissione della Conferenza delle Regioni e Province autonome competente in materia di istruzione formazione e lavoro - spiega Elena Donazzan - Il Veneto, che al tavolo tecnico era rappresentato Alessandro Agostinetti dell'area Capitale umano e cultura, ha ribadito la necessità di accelerare il rinnovo della convenzione con il ministero e di individuare da subito le risorse per dare continuità al lavoro dei Centri pubblici per l'impiego per dare stabilità alla rete dei servizi e delle politiche attive per il lavoro".