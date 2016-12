Venezia, 21 dic. (askanews) - Nell'ambito della discussione del collegato alla Legge di Stabilità 2017, il consiglio regionale del Veneto ha approvato in questi giorni una norma con cui si prevede che gli interventi di manutenzione degli alvei finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possano essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica.

"Una delle attività fondamentali per assicurare la sicurezza idraulica - fa presente l'assessore regionale alla difesa del suolo Gianpaolo Bottacin - è quella della manutenzione dei corsi d'acqua. Tale attività deve però poter essere svolta continuativamente e con prontezza non appena vi sia la necessità. Purtroppo, spesso succede che anche le azioni più opportune siano rallentate dalla burocrazia e questo può mettere in pericolo anche la sicurezza idraulica: se non si semplificano le procedure, mentre si producono metri cubi di carta, si rischia che succeda che cadano i ponti come è capitato recentemente in altre realtà".