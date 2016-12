Venezia, 21 dic. (askanews) - "Desidero condividere con voi, in occasione del tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie, alcune brevi riflessioni".

Lo scrive l'Assessore regionale all'istruzione del Veneto, Elena Donazzan, nella lettera inviata alle scuole di ogni ordine e grado della regione per rivolgere i propri auguri in occasione delle festività natalizie a insegnanti, personale scolastico e studenti del territorio.

"Voglio innanzitutto ringraziarvi per il grande impegno profuso - ha sottolineato Donazzan - in particolare all'inizio dell'anno scolastico in corso. La Riforma della "Buona Scuola" ha creato non pochi problemi e, nonostante i gravi disagi legati all'assegnazione da parte del MIUR, di un numero di insegnanti inferiore a quanto richiesto dallo stesso Ufficio Scolastico Regionale, avete cercato, per il bene dei nostri ragazzi, di garantire il consueto, alto, livello di servizi. Questo testimonia il vostro senso di responsabilità e la vostra consapevolezza che la scuola rappresenta uno dei luoghi più importanti nella vita dei cittadini, dove i ragazzi si formano non solo da un punto di vista tecnico e culturale, ma in particolare sotto il profilo etico e umano", ha concluso l'assessora.