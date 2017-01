Venezia, 26 gen. (askanews) - "In Veneto 7mila cattedre scoperte e 218 dirigenti scolastici mancanti. Però in giro per l'Italia docenti pagati per non far nulla (4.600 in Sicilia), come questo povero professore che giustamente chiede di insegnare. #buonascuola? No, #pessimascuola...". Così Luca Zaia, presidente del Veneto, commentando la richiesta di un docente al ministro di poter lavorare, rifiutandosi di essere pagato sostanzialmente a sbaffo.