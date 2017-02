Venezia, 15 feb. (askanews) - Dal 2 al 4 marzo i 602 mila studenti delle scuole del Veneto sperimenteranno per la prima volta "le Giornate dello sport" in classe. E' la novità dell'anno scolastico in corso, che cambia anche il segno ai giorni di chiusura per fine carnevale: gli istituti scolastici del Veneto, di ogni ordine e grado, compresi i centri di formazione professionale e le scuole paritarie, sono stati invitati a proporre - al rientro dalle vacanze di Carnevale - attività sportive, lezioni teoriche e pratiche, incontri con i campioni. Sono 376 i progetti presentati alla Giunta regionale e all'Ufficio scolastico veneto da parte delle scuole: 111 riguardano gli sport invernali e le settimane bianche (con progetti che si prolungano nell'intera settimana abbracciando anche i giorni di vacanza di fine febbraio), 265 altre tipologie di sport.

(Segue)