Venezia, 22 feb. (askanews) - "'Bollino blu' al Veneto per i risultati conseguiti nell'alternanza scuola-lavoro. ma se il governo ci avesse ascoltato, si sarebbe potuto fare di più e meglio". Così l'assessore alla scuola, formazione e lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan, commenta i dati diffusi oggi dal maggior quotidiano economico nazionale sull'esito dell'alternanza scuola-lavoro, una delle principali novità introdotte dalla legge107 del 2015, la cosiddetta "Buona scuola". In Veneto quasi 22 mila aziende sono già disponibili ad ospitare studenti per progetti formativi 'on the job'. Il Veneto è quindi la seconda regione d'Italia, dopo la Lombardia, per numero di imprese coinvolte nell'alternanza tra scuola e lavoro: 400 ore in azienda per gli istituti tecnici e professionali, 200 ore per i licei.

"La riforma della 'Buona scuola' - ha sottolineaot l'assessore - ha introdotto l'obbligo dell'alternanza scuola lavoro per 1,5 milioni di studenti del triennio superiore, abbozzando una versione tricolore del sistema duale tedesco, a doppio binario tra scuola e azienda. Ma ha dimenticato di guardare ' in casa' alle 'buone pratiche' già sperimentate".