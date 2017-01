Venezia, 21 gen. (askanews) - "Con la morte di Vittorio Coin, Venezia perde un grande imprenditore che, con il suo lavoro e la sua generosità, ha rappresentato, nel miglior modo possibile, lo spirito della nostra città. Uomo schivo e amico della Fenice, nella sua vita ha dimostrato di essere un convinto sostenitore del mondo della cultura ed è sempre stato attento ad aiutare chiunque si trovasse in difficoltà. Gesti nobili compiuti con umiltà e senza mai ricercare i riflettori dell'opinione pubblica. Grazie Vittorio per quello che hai dato alla Città. Venezia non ti dimenticherà".

Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro esprimento cordoglio per la scomparsa di Vittorio Coin.