Roma, 21 gen. (askanews) - Facevano parte di una scolaresca ungherese in gita scolastica in Francia (forse una settimana bianca) i ragazzi - tutti tra i 15 e i 16 anni - che viaggiavano a bordo del pullman che si è schiantato sull'autostrada A4.

Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli, ma il bus si è schiantato da solo contro il pilone di un cavalcavia, il che potrebbe far pensare a un colpo di sonno dell'autista, a un malore o ad un improvviso guasto meccanico.

Sul pullman, che dalla Francia stava rientrando in Ugheria, a Budapest, c'erano 54 passeggeri e 2 autisti, tutti ungheresi. Sedici le vittime accertate, 26 i ricoverati in ospedale tra cui alcuni gravi (10 saranno dimessi nelle prossime ore) e 13 i soccorsi sul posto e poi portati in un albergo vicino.

La carcassa del pullman è stata rimossa dalla strada e l'A4, che è rimasta chiusa per tutta la notte tra Verona Sud e Verona Est, dovrebbe riaprire a breve.