Venezia, 24 gen. (askanews) - "Se si vogliono fare le cose per bene bisogna lavorare in autonomia, raccordandosi con le organizzazioni rappresentative dei professionisti per centrare l'obiettivo comune, che in sanità è sempre il bene del malato. Fa piacere riscontrare che ci siamo riusciti e che veniamo indicati ad esempio per come deve fare il Governo nazionale, invece indirizzato in tutt'altra strada, evidentemente poco condivisa".

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta il parere estremamente favorevole dato da Anaao Assomed nazionale, il Sindacato dei medici dirigenti, che, in una nota, promuove il "modello Veneto" per far fronte al fabbisogno di personale medico e sanitario, delineato in una delibera del 31 dicembre scorso.

