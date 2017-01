Venezia, 24 gen. (askanews) - "Spero che l'auspicio espresso da Anaao Assomed trovi ascolto ia tavoli nazionali e nel Governo. Noi andremo comunque avanti da soli, ma siamo pronti e mettere a disposizione di chiunque lo coglia questa esperienza positiva, che guarda prima di tutto al malato e al difficile compito di tutto il personale sanitario nell'assisterlo".

Così l'Assessore alla Sanità del Veneto, Luca Coletto, commenta il parere estremamente favorevole dato da Anaao Assomed nazionale, il Sindacato dei medici dirigenti, che, in una nota, promuove il "modello Veneto" per far fronte al fabbisogno di personale medico e sanitario, delineato in una delibera del 31 dicembre scorso.