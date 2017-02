Venezia, 28 feb. (askanews) - "E' immorale dare tutti questi soldi del Fondo nazionale Sanità alla Campania e scoprire, il giorno dopo, che in un ospedale di 400 dipendenti, quello di Loreto Mare, un quarto del personale è sotto indagine e 55 sono gli arrestati". Così Luca Zaia, presidente del Veneto. "Se accadesse nel nostro Veneto - ha detto Zaia a Radio Cortina - andrebbero a casa tutti, gli assenteisti ed i responsabili della sanità". L'ispezione ministeriale, secondo Zaia, arriva tardi e, quindi, è superflua. "In queste ore, per esempio, non ho sentito una dichiarazione del direttore generale dell'azienda sanitaria: avrà pure qualche spiegazione da dare? Questi amministrano male, hanno gli assenteisti, e si prendano anche 2 mld del Fondo>. La soluzione più urgente, secondo il governatore vento, è l'applicazione dei costi standard.