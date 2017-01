Venezia, 5 gen. (askanews) - Veneto, primo giorno di saldi senza assalti ai negozi. Non è sorpresa Confcommercio Veneto che, assieme alla Federazione Moda Italia, sta monitorando la situazione nei punti vendita dei centri storici della nostra regione. Secondo il Centro Studi di Confcommercio (i dati sono in linea con quelli veneti), 6 italiani su 10 faranno acquisti in questo periodo (il 58,5% della popolazione. Il 92,1% degli acquisti riguarderà i capi d'abbigliamento, il 79,2% le calzature, il 32,1% gli accessori e il 27,4% la biancheria intima. Ma sarà il web il vero protagonista degli acquisti. Lo shopping online a fine 2016 ha registrato un aumento del 28% rispetto all'anno scorso; non fa eccezione il periodo dei saldi. Il che, sommato alla concorrenza degli outlet e dei centri commerciali, si ripercuote negativamente nei negozi 'tradizionali' dei centri urbani. La giornata si è aperta all'insegna della prudenza ed è continuata senza clamori fino a metà pomeriggio.

