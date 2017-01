Roma, 19 gen. (askanews) - In Veneto, in provincia di Rovigo, incidente mortale sulla strada statale 309 "Romea", che è provvisoriamente chiusa al traffico al km 68,300 in località Porto Viro: l'incidente ha coinvolto tre veicoli in seguito al quale sono decedute due persone.

Sul posto sono presenti polizia, vigili del fuoco ed il personale Anas per i rilievi del caso e la ripresa della normale circolazione appena possibile.