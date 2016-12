Venezia, 22 dic. (askanews) - Si è concluso l'intervento di messa in sicurezza del ponte sul canale "Limidot" lungo la S.R. 53 "Postumia" (km. 102+618) in Comune di Annone Veneto (Venezia), dove era stata interrotta la circolazione carrabile a causa dei danni avvenuti nella giornata del 6 agosto scorso. Per l'urgente copertura delle spese la giunta regionale aveva destinato la somma di 300.000 euro. Il vicepresidente e assessore al bilancio Gianluca Forcolin il 28 agosto scorso, in occasione della locale Fiera dei Osei, aveva effettuato un sopralluogo per constatare la situazione del ponte e insieme all'assessore alle infrastrutture Elisa De Berti aveva avuto un incontro a settembre a Venezia con gli amministratori locali.

"Ringrazio la collega De Berti - sottolinea Forcolin esprimendo soddisfazione per la riapertura del ponte - per aver immediatamente dato corso all'iter per gli interventi di ripristino della viabilità, interventi che ora sono stati completati".