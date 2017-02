Treviso, 11 feb. (askanews) - Una 43enne insegnante residente nella provincia di Treviso è stata ricoverata ieri sera in terapia intensiva presso l'ospedale di Castelfranco Veneto per meningite da meningococco di tipo C. Lo ha fatto sapere la Direzione sanitaria locale.

E' stato attivato immediatamente il Dipartimento di Prevenzione che ha avviato, in conformità con le linee guida previste, la profilassi sui familiari e sui contatti nel luogo di lavoro.