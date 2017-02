"Come sempre massima collaborazione tra Ateneo e Comune"

Padova, 11 feb. (askanews) - "Al nuovo commissario straordinario del comune di Padova Paolo De Biagi auguro una buona e proficua permanenza in città. Come sempre sarà massima la collaborazione fra Ateneo e Comune: incontrerò presto il nuovo commissario, mi auguro già in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico di mercoledì prossimo».

Così il Rettore dell'Università di Padova Rosario Rizzuto in una nota.