Venezia, 20 gen. (askanews) - Confronto oggi al Centro Candiani di Mestre tra Regione Veneto, Anci, sindacati e Ulss sulla proposta di legge della Giunta, attualmente all'esame del Consiglio, sull'invecchiamento attivo. La legge sull'invecchiamento attivo farà decollare - ha spiegato l'assessore regionale al sociale, Manuela Lanzarin - un programma articolato di progetti e iniziative, di durata triennale, costruito coinvolgendo associazioni, Ulss, comuni, cooperative sociali, centri servizi del volontariato, organizzazioni sindacali e del terzo settore, scuole e università, e sostenuto da contributi regionali, per investire nella solidarietà tra generazioni, nell'educazione ad una vecchiaia attiva e responsabile, nella salute e nel benessere degli 'anni d'argento'. Per il primo anno di applicazione della legge - ha ricordato l'assessore - la Regione conta di stanziare 800 mila euro, che andranno a finanziare occasioni formative, progetti di comunità e rimborsi spese (convertibili anche in servizi) agli anziani che si impegneranno in attività di utilità sociale: ad esempio, nonni vigile, vigilantes nei musei e nelle biblioteche, orti sociali, guide ambientali e culturali, accompagnatori di disabili o persone in difficoltà, animatori di reti di 'buon vicinato' ed esperienze di turismo sociale.