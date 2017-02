Referendum Venezia-Mestre, Brugnaro: approfondimento leggitimità

Venezia, 14 feb. (askanews) - "Prendiamo atto che il Consiglio Regionale ha espresso parere favorevole al progetto di legge regionale sulla suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni di Venezia e di Mestre. Un giudizio dato solo sul merito della proposta legislativa, senza un ulteriore approfondimento sulla legittimità dello stesso". Lo dice il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

"I cittadini hanno pieno diritto di esprimersi attraverso lo strumento referendario - ha aggiunto il sindaco cosa che hanno già fatto ben quattro volte, ma prima di farli votare per la quinta, bisogna prima essere sicuri che tale strumento sia legittimo.Voglio ricordare che il servizio affari giuridici e legislativi della Regione Veneto - ha aggiunto - per ben due volte, e soprattutto il Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre all'Avvocatura Civica del Comune di Venezia e quella della Città metropolitana, hanno tutti espresso parere di illegittimità su tale provvedimento!Il principio di responsabilità ci impone di attivarci per evitare che i cittadini siano chiamati ad esprimersi inutilmente, sprecando risorse pubbliche", ha concluso Brugnaro.