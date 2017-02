Referendum separazione Venezia-Mestre,M5S: si deve fare

Berti:"Lo hanno chiesto in 10 mila"

Venezia, 14 feb. (askanews) - "In 10mila hanno firmato per il Referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre. La consultazione ha dunque tutte le caratteristiche per essere svolta e si deve fare, noi e la Politica siamo solo portavoce dei cittadini, sono loro a dover decidere nel merito".

Lo afferma, in una nota, il consigliere del Movimento Cinque Stelle Jacopo Berti, che spiega che "come minoranza abbiamo fatto calendarizzare l'ordine del giorno sulla meritevolezza del referendum. La Legge prevede l'iniziativa popolare affinché venga richiesto; sono state raccolte 10mila firme ed è dunque dovere della Politica dare voce ai cittadini, perché non può decidere al posto loro".