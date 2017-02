Venezia, 21 feb. (askanews) - "Sul referendum va fatta chiarezza. Ai veneti dico che la casa dell'autonomia si costruisce partendo dalle fondamenta e le fondamenta sono la consultazione referendaria. Per la prima volta in Italia una regione utilizza lo strumento referendario nei confronti del governo, in uno spirito di leale collaborazione tra istituzioni. In Italia non c'è una storia di applicazione del titolo quinto, di applicazione della 'geometria differenziata' tra regioni nell'ordinamento costituzionale. Se l'articolo 116 della Costituzione fosse davvero applicato, alla lettera, tutte le Regioni avrebbero la stessa autonomia di Trento e Bolzano. Il Governo sa bene che trasferire le competenze previste dal nuovo Titolo quinto della Costituzione vorrebbe dire rendere tutte le regioni a statuto speciale. Infatti, dal 2001 ad oggi, nessuna regione ha portato a casa qualche competenza in più. Il referendum chiesto dal Veneto, se vincerà il sì, impegnerà il governo, di qualunque colore che esso sia, ad aprire una trattative sull'intero contenuto degli articoli 116, 117 e 119, della Costituzione, portando all'autonomia fiscale".

Così ha esordito il presidente della Regione Veneto Luca Zaia aprendo il dibattito in Consiglio regionale sulla proposta di modifica legislativa che autorizza la Regione ad avviare in proprio le procedure per indire il referendum sull'autonomia regionale, anche prescindendo dall'abbinamento con una consultazione elettorale amministrativa o politica, nazionale o europea.

(Segue)