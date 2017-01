Venezia, 16 gen. (askanews) - "Da Zaia e Ciambetti arriva un'altra scorrettezza istituzionale: domani infatti firmeranno un Protocollo per il referendum per l'autonomia del Veneto, quando ancora deve passare in Commissione e poi in Consiglio la legge per consentire lo svolgimento anche in assenza di altre consultazioni. La maggioranza continua ad andare avanti disinteressandosi delle regole: quello che interessa a Zaia è fare una costosissima campagna elettorale pagata coi soldi dei veneti". Questa la denuncia del Consigliere regionale Graziano Azzalin (Partito Democratico) alla vigilia della sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra Giunta e Consiglio del Veneto per il coordinamento delle attività volte ad assicurare il regolare svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia.