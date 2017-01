Roma, 14 gen. (askanews) - "Nella visita ispettiva effettuata per la seconda volta oggi nel centro d'accoglienza di Cona, in provincia di Venezia, con il collega Walter Rizzetto abbiamo constatato il deciso peggioramento delle condizioni di permanenza dovuto all'aumento del numero degli immigrati (a settembre 920, oggi 1250), la chiara sensazione di un prolungarsi della permanenza, l'assoluta certezza a monte che nessuno degli ospiti stia scappando da una guerra, l'esasperazione della pacifica popolazione italiana dei Comuni di Agna, Bagnoli e Cona, la strumentalizzazione degli immigrati da parte dei centri sociali, oggi artefici di un corteo in zona... Insomma, tutti i parametri dimostrano che il modello Alfano è stato catastrofico ed è utile solo per ingrassare le tasche delle cooperative sociali. Per questo chiediamo ai sindaci e ai cittadini italiani di tenere duro, al governo nazionale di attrezzarsi per rispondere in una sola settimana alle domande di asilo politico per ospitare conseguentemente chi fugge da guerre (con precedenza a bambini e donne) e rispedire a casa chi cerca solo migliori condizioni economiche". È quanto ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale Fabio Rampelli.