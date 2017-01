Padova, 9 gen. (askanews) - I dati ufficiali delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale che si sono tenute ieri in Provincia, hanno confermato l'equilibrio governativo del primo biennio. Sono 9 i consiglieri risultati eletti nella lista "Padova Provincia Civica", 4 in quella "Comuni in Provincia" e 3 in "Padova e il suo Territorio". "Sono soddisfatto del risultato - ha detto il presidente Enoch Soranzo - perché il nuovo Consiglio permetterà di guidare l'ente e fornire risposte concrete ai Comuni, e quindi ai cittadini, con serenità e nell'interesse di tutti. È con estrema soddisfazione che registro come concretamente, in questi due anni, si sia riusciti a superare le divisioni politiche per abbracciare un progetto comune di territorio: non è stato facile, ma questo risultato dice forte e chiaro quanto questa Nuova Provincia abbia saputo dialogare con tutti e lavorare per tutti, cosa che sembra ormai divenuta rara nella politica locale. Nel nuovo Consiglio provinciale sono infatti presenti, su 16 eletti, ben 10 sindaci, 1 vicesindaco e 5 consiglieri comunali".