Province venete in difficoltà, Bottacin: bussino a porta governo

Venezia, 4 feb. (askanews) - "Inaccettabile e assolutamente ingiustificata l'accusa mossa alla Regione relativa al servizio di protezione civile". Con queste parole l'assessore regionale alla Protezione Civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin, replica alla polemica del consigliere provinciale veronese Ceschi, spiegando che l'attuale organizzazione del servizio di Protezione Civile provinciale è stato chiesto direttamente dalle province e ribadito anche in sede di Conferenza Autonomie Locali come risulta facilmente dal verbale delle riunioni.

"Nessun addebito può pertanto essere mosso alla Regione - fa notare l'assessore. Se la provincia di Verona, per sua scelta organizzativa, usava anche dipendenti di altre funzioni per dar pieno svolgimento ai compiti di protezione civile , noi non siamo certamente tenuti a saperlo. Anzi, proprio per riorganizzare meglio il quadro complessivo era stato chiesto alle Province di fornire il numero di addetti impiegati alla funzione, e successivamente abbiamo discusso e condiviso con loro su chi doveva tenere la delega".