Treviso, 26 gen. (askanews) - Con il via libera - giunto oggi pomeriggio con una importante unanimità - del Consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana dell'Unesco, presieduta da Franco Bernabè e nel quale sono rappresentati i ministri della Cultura, dell'Agricoltura, dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico, dell'Economia, degli Affari Esteri e dell'Istruzione, la candidatura delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene a patrimonio dell'umanità supera la tappa decisiva per approdare ai tavoli della Segretariato Unesco di Parigi ed essere così insignita del marchio "World Heritage Unesco" . Le colline del Prosecco sono una delle due candidature tricolori per l'esclusiva classifica dell'organismo culturale internazionale: ogni Stato membro dell'Unesco ha infatti un limite annuale di due candidature da presentare per la lista dei patrimoni dell'umanità, una a valenza spiccatamente culturale e una a valenza naturalistico-paesaggistica, quali sono appunto le terre del Prosecco. "E' un giornata storica - commenta il Presidente del Veneto, Luca Zaia - voglio innanzitutto ringraziare tutti quelli che hanno lavorato al dossier, una fantastica squadra che ha visto intrecciarsi professionalità di altissimo livello, veri e propri cultori e conoscitori del territorio. Scienza e amore per la nostra terra. Un'altra porzione di Veneto sta dunque per entrare nell'olimpo dei grandi siti dell'umanità. Ringrazio, inoltre, il presidente Bernabè, tutti i ministri del governo rappresentati nel CNIU, che hanno sostenuto la candidatura con l'approvazione, e i loro tecnici". (Segue)