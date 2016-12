Treviso, 29 dic. (askanews) - Il Gruppo Pro-Gest - la holding della famiglia Zago, numero uno in Italia nella produzione di carta, cartone, imballaggi e packaging, oltre che una delle maggiori realtà in Europa nel comparto del riciclo - anticipa le previsioni sulla chiusura del 2016. I dati di bilancio annunciano un fatturato consolidato pari a 435 milioni di euro con un ottimo risultato dell'Ebitda che si attesta a 90 milioni, in crescita dell'11% rispetto al medesimo dato dello scorso anno (81 mln di euro).

"Il considerevole aumento del margine di crescita del Gruppo - dichiara l'amministratore delegato, Bruno Zago - ripaga senz'altro del leggero calo di fatturato imputabile allo stop di tre mesi della Cartiera di Carbonera che è rientrata in produzione solo alla fine di ottobre dopo importanti lavori di ampliamento e potenziamento, costati appunto, 15 milioni di euro. Inoltre, quello del 2016, sarà il secondo bilancio certificato del Gruppo Pro-Gest, a dimostrazione del percorso di trasparenza che contraddistingue tutte le iniziative e le operazioni dell'azienda".