Venezia, 24 gen. (askanews) - I dieci comuni del litorale veneto (7 della provincia di Venezia e 3 di quella polesana) comprendono una superficie complessiva di 1.500 Kmq, con una popolazione di 419.482 abitanti, pari all'8,5% dei residenti in Veneto. In quest'area sono attive quasi 38 mila imprese (l'8,7% di quelle venete), prevalentemente impegnate nel terziario. La vocazione turistico-ricettiva è resa evidente dai dati del settore: i comuni del litorale hanno accolto quasi la metà dei turisti che nel 2015 hanno soggiornato in Veneto con 8 milioni di arrivi e oltre 34 milioni di presenze, il 54,4% di quelle registrate nell'intera regione.

E' questa, in sintesi, la realtà del litorale veneto che il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin, nel corso di un incontro pubblico a Venezia, ha "fotografato" e che ora può contare su una nuova istituzione con compiti di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate in quest'area. Si tratta della Conferenza dei Sindaci del litorale veneto, istituita con l'approvazione del "collegato alla legge di stabilità regionale 2017", in risposta alle istanze dei territori appartenenti all'area costiera.

