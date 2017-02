Venezia, 9 feb. (askanews) - "Anche la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti denuncia i rischi per la salute legati ai Pfas, chiamando direttamente in causa la Regione Veneto, che non avrebbe compiuto quanto dovuto. La relazione parla chiaro e la Giunta regionale deve ora agire prontamente in quanto si è già perso fin troppo tempo".

Lo afferma, in una nota, il consigliere del Partito Democratico Andrea Zanoni che commenta così "la relazione approvata ieri a Roma sulla contaminazione delle acque potabili, a partire dal 2013, avvenuta in vari comuni delle province di Vicenza, Padova e Verona".