Venezia, 1 feb. (askanews) - La Regione Veneto finanzierà interventi per 7,2 milioni di euro a favore della pesca e dell'acquacoltura. La Giunta regionale del Veneto ha approvato, su proposta dell'assessore Giuseppe Pan, il provvedimento che dà avvio alle procedure per presentare le domande di contributo. Il provvedimento è ora al vaglio della terza commissione consiliare di palazzo Ferro-Fini per il parere di merito.

"Abbiamo così messo in moto l'apertura dei bandi 2017 per domande di contributo a valere sulle misure di sviluppo della pesca sostenibile e di sostegno alla commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici finanziate dal Fondo europeo per gli affari marittimi (Feamp) - dichiara l'assessore Pan - Si tratta della prima tranches di un piano di interventi sostanzioso e articolato del valore complessivo di 45,8 milioni di euro, da qui sino al 2020, cofinanziato da Unione europea (50%), Governo italiano (35%) e dalla Regione Veneto (15%). Il ventaglio delle misure finanziate spazia dal miglioramento della sicurezza dei lavoratori all'efficienza energetica dei pescherecci, dalla diversificazione del reddito dei pescatori al sostegno dell'acquacoltura, al miglioramento della competitività delle imprese che lavorano e commercializzano prodotti ittici".

