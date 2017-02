Venezia, 7 feb. (askanews) - "Siamo a buon punto e stiamo lavorando per realizzare la Pedemontana, un'infrastruttura di 95 chilometri per un valore di 2,5 miliardi, un cantiere che possiamo completare in tre, anni stiamo lavorando per trovare la quadra ed entro fine febbraio dovremmo avere una soluzione per il closing finanziario". Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, al termine della Giunta nel corso del punto stampa a Venezia.

"Non siamo a una parte facile - ha detto ancora Zaia - stiamo cercando un punto di equilibrio per il closing finanziario e il bilancio della regione, mentre è a buon punto la parte facile, quella relativa a imprese e istituzioni nazionali".

La collaborazione tra regione, ministeri Infrastrutture e finanze è "eccellente - ha ricordato il governatore - è fondamentale che si arrivi al closing finanziario per un'opera strategica che potrebbe chiudersi in tre anni, la più grande opera in cantiere in Italia". La struttura interna alla Regione, ha fatto sapere ancora Zaia, "sta correndo, è un'ottima squadra", ha concluso.