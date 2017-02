Venezia, 7 feb. (askanews) - "Il presidente Zaia si impegni a fare quanto necessario per confermare l'esenzione dal pedaggio per i cittadini residenti nei comuni interessati dal tracciato della Pedemontana, così come è previsto dall'attuale progetto e dal relativo piano economico finanziario della superstrada". Lo scrive la consigliera regionale del Veneto Alessandra Moretti in una mozione presentata a palazzo Ferro Fini.

"I comuni delle province di Treviso e Vicenza su cui insiste la superstrada sono 38 e sappiamo che le esenzioni previste per le tariffe riguardano in particolare i pedaggi dovuti per i primi 15 km percorsi. Con questa mozione chiediamo a Zaia di attivarsi affinché tale condizione, prevista sin dall'inizio e confermata dal contratto in essere, divenga una certezza. Non vorremmo che nelle more di un percorso difficile come quello che sta vivendo la Pedemontana, a rimetterci siano i cittadini" spiega Moretti, che conclude: "Oltretutto se l'obiettivo è quello di sostenere i livelli di traffico sulla superstrada per garantirne il ritorno economico, il modo migliore è quello di mettere in sicurezza i passaggi dei residenti".