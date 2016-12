Venezia, 29 dic. (askanews) - "Coerentemente con quanto enunciato nei mesi scorsi", il Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, ha deciso di non prorogare la gestione commissariale straordinaria governativa per la Superstrada Pedemontana Veneta, la cui gestione ricade ora interamente nelle competenze della Regione Veneto. "La Regione del Veneto si sta quindi organizzando per il passaggio di consegne che avverrà auspicabilmente in tempi brevi". Lo si legge in una nota della Regione. (Segue)