Venezia, 30 dic. (askanews) - "Avendo tre figli, probabilmente io so giocare con i Lego meglio di Vernizzi e della Regione". L'esponente veneto del Pd, Roger De Menech, risponde così alle provocazioni del Commissario della Pedemontana Veneta, Silvano Vernizzi. "Battute a parte, se la Regione ritiene non ci siano problemi lo dica e lasciamo tutto com'è. Ma allora completi la Pedemontana e non venga a implorare l'intervento del governo come fa da sei mesi a questa parte". "La realtà - aggiunge il deputato - è che la Pedemontana è un progetto di finanza che, come molti altri ideati dalla coppia Galan - Zaia, è nato male e rischia di finire peggio. Di fatto non sta in piedi e così com'è la superstrada non è realizzabile. Interamente gestito dalla Regione Veneto, il progetto di finanza sulla Pedemontana è stato pesantemente viziato da studi sui flussi di traffico che non sono stati giudicati congrui dagli investitori. Oltre ai dubbi delle banche chiamate a erogare i finanziamenti al concessionario, ci sono quelli di Cassa Depositi e Prestiti, della Corte dei Conti - secondo cui l'attuale Project non garantisce la conclusione dell'opera e che ha stigmatizzato più volte la sovrapposizione di spese tra gestione commissariale e organi ordinari - e ora si aggiungono le perplessità di Anac, tanto che il presidente Cantone chiede di riscrivere il piano. Vanno inoltre rilevate due questioni: primo, la gestione commissariale durava da sette anni e quindi avrebbe già dovuto risolvere l'emergenza traffico; secondo, gli unici soldi spesi fino a questo momento per la realizzazione della Pedemontana sono quelli stanziati dai governi che si sono succeduti dal 2002 a oggi. Non un euro dalla Regione, non un euro dai privati".