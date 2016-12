Venezia, 23 dic. (askanews) - Sarà un Natale senza lavoro quello dei cento lavoratori del cantiere della Pedemontana il cui contratto a termine, scaduto oggi, non è stato rinnovato dalla SIS in conseguenza della mancanza di prospettive sul proseguimento dei lavori della Pedemontana. Si tratta del 25% dei lavoratori occupati direttamente dal Consorzio SIS nella costruzione della superstrada, in gran parte opera edili, dai manovali ai ferraioli. La denuncia e la preoccupazione dei sindacati del settore Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, però non si ferma qui: "Temiamo anche effetti negativi sulla occupazione dei 600 lavoratori che sono occupati nelle aziende subappaltatrici, alcune delle quali hanno proprio nella Pedemontana la loro principale attività e la quasi totalità del fatturato". Danni anche all'indotto: mense, alberghi e altre attività che forniscono servizi a chi lavora sulla strada. "E' da mesi che abbiamo lanciato l'allarme occupazione - sottolinea Gianni Pasian, segretario Filca Cisl Veneto - arrivando a chiedere ad ottobre, e di nuovo ad inizio dicembre, un incontro con il Ministero delle Infrastrutture per cercare di trovare una soluzione a questo congelamento dei lavori".