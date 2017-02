Belluno, 13 feb. (askanews) - "Renzi forse dovrebbe essere più sincero e dire che vuole dare vita alla Democrazia Cristiana. In questo modo forse riuscirebbe più velocemente nel suo intento". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, oggi a Belluno, sui possibili esiti della direzione Pd.

"Siamo davanti al tutti contro tutti. Si legge che c'è difficoltà a contare le correnti", ha aggiunto il governatore veneto. "A me sembra un frullatore, quando ci metti qualcosa dentro, non sai mai come uscirà dopo essere stato triturato - ha concluso Zaia -. Ho l'impressione che il Pd ci riserverà un sacco di sorprese perché quello che introduciamo non sarà quello che esce".