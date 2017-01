Venezia, 10 gen. (askanews) - "La programmazione regionale è vecchia e insufficiente; intanto, i pazienti in stato vegetativo permanente continuano ad essere ricoverati in strutture non adeguate, con l'aggravio del carico economico per le famiglie che devono integrare la quota sanitaria". Sono insoddisfatti i Consiglieri regionali del Partito Democratico, Bruno Pigozzo e Claudio Sinigaglia, dopo la risposta dell'assessore alla Sanità Luca Coletto ad una interrogazione in cui gli esponenti dem chiedevano di attivarsi con urgenza per aumentare i posti letto.

"Una replica che arriva a distanza di oltre cinque mesi e che è soltanto dilatoria - proseguono i Consiglieri democratici - visto che rinvia il problema a data da destinarsi. La programmazione risale al 2001 e il potenziamento dell'offerta per l'assistenza ai pazienti in stato vegetativo permanente fa riferimento ad una delibera del 15 giugno 2010. Un potenziamento rimasto tuttavia sulla carta: infatti la gran parte dei 42 nuovi posti letto sono ancora in corso di definizione".