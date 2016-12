Moraglia: "Non possiamo far 'sparire' le persone"

Venezia, 21 dic. (askanews) - "Io penso che ci voglia molta capacità di ascoltare la realtà dei problemi. Quindi io capisco i disagi di certi quartieri e ritengo che dobbiamo essere disponibili anche per quanto possibile a organizzare meglio il tipo di offerta che diamo".

Lo ha detto il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, spiegando la sua posizione circa la proposta avanzata dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro di spostare le mense per i poveri fuori dal centro di Mestre (Venezia).

"Però noi abbiamo un giro di persone che poi conosciamo abbastanza - ha aggiunto - perché molte volte cambiano, però ci sono anche delle posizioni stabili di clochard. Queste persone non le possiamo far sparire. Una società che pensa di delegare alcuni soggetti o spazi a recepire queste persone - ha proseguito il Patriarca - è una società che ha fatto una scelta, che consegna spazi e persone ad una realtà umanamente in difficoltà. Quello spazio sarà destinato a diventare un luogo di sofferenza perché chi avrebbe bisogno di stare in un contesto di aiuto sociale sarà non di volontà, ma di fatto, emarginato.

