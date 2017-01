"Strumento indispensabile per attuare investimenti e iniziative"

Venezia, 31 gen. (askanews) - "Rimettiamo al centro le pari opportunità e l'uguaglianza tra uomini e donne: la nostra è una società ancora piena di stereotipi e intrisa di modelli sbagliati. Anche per questo, credo sia giusto che le Istituzioni si facciano carico per prime delle tematiche di genere, partendo da uno strumento indispensabile per attuare poi gli investimenti e le iniziative mirate: il bilancio di Genere".

Lo afferma in una nota la consigliera regionale del Veneto Alessandra Moretti (Pd) che argomenta così la presentazione di una Legge per l'istituzione del bilancio di Genere regionale, di cui è prima firmataria, sottoscritta anche dai colleghi Democratici e dagli esponenti della lista Alessandra Moretti Presidente e da Veneto Civico.