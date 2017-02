Padova: Zaia e Ghedini candidano Bitonci

Pasova, 6 feb. (askanews) - Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, e Nicolò Ghedini, senatore, hanno siglato stamani a Padova il patto tra Lega Nord e Fi per la candidatura di Massimo Bitonci a sindaco del capoluogo patavino. Bitonci, già sindaco, era stato sfiduciato ad alcuni ex alleati di Fi, costringendo il Comune alle elezioni anticipate. "Mi spiace per quanto accaduto, che peraltro è stato causato esclusivamente da ragioni personali e non amministrative, ma ce ne siamo assunti la piena responsabilità politica. E ora siamo pronti a riprenderci il governo di Padova e a ripresentarci assieme anche in tutti gli altri Comuni del Veneto e pure a livello nazionale" ha detto Ghedini. E Bitonci: "Stavolta non ci saranno congiure di palazzo, dimissioni di notte dal notaio, incidenti di percorso. Stavolta governeremo sereni per cinque anni. Anzi per dieci". Il presidente Zaia ha ricordato, al riguardo, che "noi governiamo bene questa regione dal 2010 e la governiamo bene, tutti insieme e abbiamo dimostrato di essere seri, coerenti" e di aver "mantenuto i patti con i veneti".