Venezia, 27 gen. (askanews) - "Porgo al dottor Franceschelli il benvenuto, formulandogli i migliori auguri di buon lavoro e ringrazio la dottoressa Impresa per l'attività da lei svolta in questi anni in terra veneta". Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si rivolge al nuovo prefetto di Padova, Renato Franceschelli e a Patrizia Impresa che lascia Palazzo Santo Stefano per assumere l'incarico di vice capo gabinetto vicario del ministro dell'Interno. "Mi auguro di incontrare presto il neo prefetto - ha aggiunto Zaia - con il quale sono certo collaboreremo proficuamente nell'interesse della comunità patavina".