Estorceva denaro per non rivelare che avevano avuto rapporti

Padova, 7 feb. (askanews) - La Compagnia dei Carabinieri di Abano Terme (Padova) ha dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere, arrestando ieri un 28enne incensurato originario della provincia di Latina e residente a Padova per il reato di estorsione aggravata e continuata.

L'attività investigativa, promossa dai militari della Stazione Carabinieri di Galzignano Terme, è scaturita dalla denuncia presentata nei mesi scorsi da un giovane 30enne, esasperato da una situazione divenuta non più tollerabile e dall'ennesima richiesta di somme di denaro ricevuta da un suo conoscente, rivelatosi il 28enne di Latina.

I Carabinieri hanno quindi accertato che la vittima aveva conosciuto, nel gennaio del 2015, l'arrestato il quale, dopo una serie di incontri sessuali a pagamento, aveva iniziato a rivolgere ulteriori, continue richieste di denaro (ricevendo sino a 5.000 euro) con le più disparate motivazioni e con promessa di restituzione. Vedendosi rifiutare il denaro, il 28enne di Latina ha iniziato a minacciare la vittima di rivelare la natura dei loro rapporti.A questo punto per paura il 30enne a più riprese, ha effettuato versamenti di importo variabile all'estorsore, fino alla somma complessiva di 37.000 euro. E dopo ulteriori minacce aveva anche deciso di accendere un mutuo di 10 mila euro per far fronte alle richieste sempre più insistenti tempestandolo di messaggi su whatsapp.