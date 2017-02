Padova, 15 feb. (askanews) - "Padova ha bisogno e merita un nuovo ospedale, concepito con la visione e l'organizzazione logistica dei grandi ospedali internazionali". L'ha detto il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, all'inaugurazione del 795esimo anno accademico.

"Il doveroso rispetto per le istituzioni che ricevono dal voto dei cittadini la legittimazione - ha proseguito il rettore - non può esimere dal ribadire con grande chiarezza che il continuo differimento di un'opera così importante è un grande danno per la salute dei cittadini, per il prestigio del territorio e per le sue prospettive di crescita e innovazione", ha poi aggiunto.

Infine, rivolgendosi idealmente ai candidati in corsa per il ruolo di sindaco, Rizzuto ha concluso: "Chiunque si proponga per il governo della nostra città si impegni da oggi con chiarezza di intenti e tempi per la realizzazione del nuovo ospedale, in modo che diventi finalmente un progetto prioritario".