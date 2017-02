Padova, 11 feb. (askanews) - E' arrivato alla terza fase il cantiere formativo sul tema "L'impatto dell'inquinamento atmosferico e dell'acqua sulla salute" approfondito dall'Istituto Newton-Pertini di Camposampiero (Padova).

Il progetto - promosso da Lucia Basso Consigliera della Federazione dei comuni del Camposampierese in collaborazione con Associazione "Logos Conoscere per agire" - consiste in un laboratorio che sulla base dello studio/approfondimento degli argomenti e dell'esperienza della simulazione di caso con soluzione positiva, produrrà un Vademecum su "cosa si deve fare e cosa non si deve fare" in caso di "inquinamento atmosferico e dell'acqua per prevenire i danni sulla salute propria e degli altri cittadini".

Nell'attività prevista martedì 13 e giovedì 15 febbraio all'istituto Newton-Pertini, verrà sviluppato un laboratorio didattico con simulazione di un caso di inquinamento riguardante la presenza di cromo esavalente nell'acqua e uno l'elevata concentrazione di polveri sottili PM10 e di Benzo(a)pirene nell'aria: i gruppi di lavoro formati dagli studenti ai quali sono stati assegnati specifici ruoli, dovranno affrontare ed esprimere percorsi di risoluzione dei casi assegnati.

