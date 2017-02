Padova, 3 feb. (askanews) - Elezioni amministrative a Padova. Scende in campo anche Confindustria provinciale, col presidente Massimo Finco. "Padova ha oggi la sua grande occasione per essere una città media di classe europea. Occorre mettere insieme il grande capitale sociale e umano di cui dispone con la necessità di una gestione ordinata ed efficiente della città e, contemporaneamente, sviluppare una visione originale e integrata nel contesto metropolitano veneto - afferma Finco -. Su queste linee fondamentali Confindustria Padova proporrà una piattaforma di lavoro e valuterà tutti i programmi quando si conosceranno, in coerenza con l'autonomia e l'indipendenza della nostra Associazione, l'interesse alle idee e ai progetti per la città ed il suo sviluppo, non alle alchimie politiche e alle candidature. Una precisazione che ho ritenuto doverosa nell'imminenza della competizione elettorale".