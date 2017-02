Padova, 9 feb. (askanews) - "La Grande Padova", torna per il terzo anno consecutivo Flormart Garden Show, il concorso internazionale di Architettura del Paesaggio in seno alla 68^ edizione di Flormart che si svolge alla Fiera di Padova dal 21 al 23 settembre. Nel corso di una conferenza stampa sono stati spiegati gli obiettivi dell'evento che si fanno sempre più ambiziosi man mano che cresce l'attenzione al Concorso Internazionale di architettura del territorio e del paesaggio Flormart Garden Show. Crescita numerica: 60 progetti per l'edizione 2015, 74 per quella dello scorso anno e con prospettive di ulteriore incremento. Crescita qualitativa sia per la tipologia di proposte ricevute che per il livello di prestigio dei partecipanti.

Il concorso è nato nell'ambito del più importante salone del settore florovivaistico italiano, il Flormart, l'intendimento è di premiare e soprattutto di valorizzare i progettisti, gli operatori e le associazioni pubbliche e/o private che operano nel settore della progettazione del paesaggio, della conservazione della biodiversità e della valorizzazione e del recupero di spazi verdi all'interno degli ambiti urbani, che solitamente non hanno spazi e modalità di confronto e visibilità.

