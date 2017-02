Padova, 11 feb. (askanews) - "Esprimo gli auguri di buon lavoro al commissario Paolo De Biagi che guiderà il Comune di Padova in una fase che, come sappiamo, è molto delicata. Siamo certi che il prefetto saprà lavorare bene in continuità con quanto fatto dal commissario Penta che, ancora una volta, ringraziamo per il grande spirito di servizio con cui ha assunto il suo ruolo per il bene della comunità padovana".

Così il senatore Udc Antonio De Poli nel giorno del passaggio di consegne dal commissario Penta al prefetto Paolo De Biagi, neo commissario del Comune di Padova.