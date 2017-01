Roma, 20 gen. (askanews) - Per 26 anni, il telescopio spaziale Hubble - missione congiunta Nasa ed Esa - ha espanso i nostri orizzonti cosmici. Grazie alle sue innumerevoli immagini, Hubble ha svelato nel dettaglio la bellezza, la meraviglia e la complessità dell'Universo, condividendole con il grande pubblico. E ora, dal primo febbraio, la mostra "Our Place in Space" apre le sue porte a Venezia offrendo non solo un viaggio visivo mozzafiato attraverso il nostro Sistema Solare e ai confini dell'Universo conosciuto, ma anche i lavori di alcuni artisti italiani ispirati proprio dalle immagini di Hubble.

La nuova mostra itinerante Our Place in Space sarà aperta al pubblico a Venezia dal primo febbraio al 17 aprile 2017, a Palazzo Cavalli Franchetti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, lungo il Canal Grande. Grazie a un'integrazione perfettamente riuscita tra le diverse prospettive offerte da artisti e astronomi, la mostra - spiega una nota - invita a riflettere nel profondo sul posto occupato dall'umanità nel grande schema dell'Universo.

A partire dal suo lancio avvenuto nel 1990, il telescopio spaziale Hubble ha dato il suo contributo decisivo nel ricercare risposte, orbitando attorno alla Terra ogni 90 minuti. Hubble simboleggia in pieno il desiderio umano di esplorare, perché possiede strumentazioni avanzate costruite per osservare zone inesplorate dell'Universo, e anche perché è stato progettato per essere riparato in orbita dagli esseri umani, astronauti esperti che negli anni lo hanno riparato e migliorato. Non ha solo compiuto innumerevoli scoperte astronomiche, ma ha anche avvicinato l'astronomia al grande pubblico.

Our Place in Space presenta alcune celebri immagini scattate da Hubble: le facce di Marte, la Grande Macchia Rossa di Giove, le intense aurore di Saturno e una meravigliosa selezione di vastissime galassie, affascinanti nebulose e particolari fenomeni astronomici. Oltre a questa interpretazione scientifica dell'Universo, la mostra attinge anche alla sconfinata immaginazione di alcuni celebri artisti italiani che hanno prodotto opere ispirate proprio da tutto ciò che gli occhi di Hubble hanno osservato. Questa commistione di fotografie e video, opere d'arte e installazioni permette ai visitatori di sperimentare le differenti visioni di astronomi e artisti.

Nel 2010 l'Istituto Veneto ha ospitato la mostra "The Hubble Space Telescope: Twenty Years at the Frontier of Science", visitata da 12000 persone in un solo mese, e che ha segnato l'inizio di una collaborazione tra l'Istituto Veneto, l'Agenzia spaziale europea e lo Space Telescope Science Institute. Dopo questa prima tappa a Venezia, la mostra sarà visibile presso Palazzo Vertemate, e negli edifici vicini, nella città medievale di Chiavenna, dal 5 maggio al 31 agosto 2017. Successivamente sarà ospitata presso l'Eso Supernova Planetarium & Visitor Centre di Garching, in Germania. Ulteriori tappe sono previste in altre città europee, negli Stati Uniti d'America e in Australia.