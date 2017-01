Vicenza, 16 gen. (askanews) - Le aziende venete del settore della meccanica stanno attuando il processo di trasformazione verso l'industria 4.0 e valutano in modo positivo il progetto predisposto dal Governo per favorire in Italia l'avvento della quarta rivoluzione industriale. Nel 2017 oltre il 50% delle imprese usufruirà delle agevolazioni previste dal Piano Industria 4.0 per gli investimenti in nuove tecnologie e oltre l'80% nei prossimi anni investirà parte significativa del fatturato per trasformare la propria azienda in fabbrica intelligente. Dal modello industria 4.0 la gran parte delle aziende si attende riduzione dei costi e aumento dei ricavi fino al 15%.

È il quadro che emerge da una ricerca sull'industria manifatturiera italiana, con focus sul Veneto, realizzata dall'Osservatorio Mecspe, in collaborazione con GRS. L'indagine è stata presentata oggi a Vicenza in occasione del convegno "Laboratori Mecspe - Fabbrica Digitale, la via italiana per l'industria 4.0", la prima tappa di un roadshow ideato da Senaf per raccontare la trasformazione delle imprese italiane in ottica di digital manufacturing, in vista della prossima edizione di Mecspe, la fiera di riferimento per l'industria manifatturiera (Fiere di Parma, dal 23 al 25 marzo 2017).

