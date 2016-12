In base a classifica In e Out Coldiretti su prodotti preferiti

Roma, 21 dic. (askanews) - Non mancheranno sulle tavole imbandite dei veneti i tradizionali bigoi in salsa della vigilia, pasta e fagioli con la variante al radicchio, il cotechino col purè e la mostarda sul dessert per Natale. Lo conferma Coldiretti che ha stilato la classifica dei prodotti "IN" e "OUT" scelti dagli italiani per onorare le festività.

Lo spumante si conferma come il prodotto immancabile delle feste per quasi nove italiani su dieci (89%) a pari merito con la frutta locale di stagione, ma è sorprendente che sia seguito a ruota dalle lenticchie (88%) che beneficiano delle tendenze salutistiche, dalla solidarietà con le aree terremotate dove le coltivano e forse anche perché in un periodo di crisi sono chiamate a portar fortuna secondo antichi credenze. Coldiretti registra il sorpasso del panettone che con il 75% batte di misura nelle preferenze il pandoro fermo al 72%.

Assaggeranno la frutta esotica o fuori stagione quest'anno solo il 43% degli italiani mentre ben sei italiani su dieci (60%) invece consumeranno uva italiana secondo tradizione. Si abbandonano infatti le mode esterofile del passato con il 9% di italiani che si permetteranno le ostriche e l'8% il caviale. Resiste il salmone, presente nel 56% dei menu, ma forte è la presenza del pesce locale a partire da vongole, sardine e fasolari per le quali si assiste ad una vera riscossa sulle tavole.(Segue)