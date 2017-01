Venezia, 23 gen. (askanews) - Nel settore Cultura del Comune di Venezia è nato infatti "Cultura Venezia", il nuovo magazine che sostituisce e accorpa "News Candiani" e "Circuito Cinema".

"Il magazine - spiega nell'editoriale del primo numero il direttore del Settore Cultura del Comune, Michele Casarin - vuole essere uno strumento di informazione per i cittadini con l'obiettivo di comunicare con efficacia e costanza quanto viene prodotto in termini di servizi e offerta culturale pubblica, in stretto coordinamento con il sito web istituzionale e con i social. Costituirà un punto di riferimento per i tanti operatori culturali della Città metropolitana e sarà aperto ai contributi di esperti, personalità, manager, operatori e imprenditori della cultura".